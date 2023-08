Raid a casa del pirata che travolse un 13enne

Leggi su agi

(Di mercoledì 9 agosto 2023) AGI - Urlavano "Vieni fuori che ti ammazziamo, dopo la morte di Chris non abbiamo più niente da perdere"': un vero e propriopunitivo quello accaduto martedì pomeriggio adi Davide Begalli, l'uomo agli arresti domiciliari per aver travolto e ucciso con la sua auto il calciatoredi origini ghanesi Chris Obeng Abom. La denuncia, da parte del legale di Begalli Massimo Dal Ben, sul "Corriere del Veneto". In azione, una trentina di uomini di colore, travisati con bandane e magliette, che avrebbero cercato di sfondare la porta dell'abitazione urlando con calci, pugni e bastonate. Begalli, che sta scontando i domiciliari adella compagna nel comune di Negrar in Valpolicella, nel veronese, era acol figlio minorenne della donna ed è riuscito a bloccare la porta dall'interno, ...