Queste nuove Nike Air Force 1 sembrano ispirate a Ritorno al Futuro | ma purtroppo non si allacciano da sole

(Di mercoledì 9 agosto 2023) LeAir1 Back to the Future non hanno nulla a che fare con il filmal, ma in realtà sì. È chiaro? Naturalmente no, ma cercherò di spiegarlo. Come ogni fan della saga con Michael J. Fox che si rispetti sa, il momento in cui compaiono le sneaker indossate dal protagonista nel secondo capitolo della saga è uno dei più memorabili della trilogia. L'elemento più innovativo di quelle scarpe da ginnastica - modelloAir Mag - stava nel fatto che si regolavano automaticamente. Nel 2011,è riuscita a realizzare l'impossibile, mettendo in vendita questo modello, riproponendolo nel 2016. La versione del 2011 era un'edizione che si limitava a 1.510 paia, anche se questo modello non era in grado di adattarsi al piede di chi lo indossava; ...