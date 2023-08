Questa rissa a Vienna non è stata scatenata da ucraini per motivi politici

(Di mercoledì 9 agosto 2023) Il 7 agosto 2023 la redazione di Facta.news ha ricevuto una segnalazione via WhatsApp che chiedeva di verificare un video pubblicato il 29 maggio 2022 su Facebook. Il filmato, della durata di 30 secondi, mostra sei persone prendersi a calci e pugni tra le macchine ferme in mezzo a una strada di città. Quattro di queste persone, poi, entrano nelle auto e ripartono, mentre una fugge a piedi e l’altra rimane distesa a terra. Secondo chi ha condiviso il contenuto la scena avrebbe avuto luogo aalcuni giorni prima, e sarebbero coinvolti due gruppi di persone ucraine «usciti improvvisamente dalle vetture» che avrebbero «picchiato a sangue 2 uomini».scena, si legge ancora, sarebbe la prova che l’Europa sarà «nazizzata». Il riferimento è alla propaganda russa, utilizzata per giustificare l’invasione militare ...

Ma in un attimo può finire in. A Palazzo Chigi hanno dimenticato di mandare l'invito a ... Schlein e Conte condividono gli stessi timori: checonvocazione altro non sia, come dice il leader ...avrebbe dovuto essere, secondo alcuni proclami politici, la stagione in cui non avremmo ...alla mensa Caritas: oggi l'incontro in Prefettura La commissione è stata però anche occasione ...la decisione presa dall'Uefa per quanto concerne il match in programma persera, ... qui gli ultras greci e quelli croati sono stati protagonisti di una furiosa, culminata con l'...

Questa rissa a Vienna non è stata scatenata da ucraini per motivi ... Facta

Michele Morrone è stato coinvolto in una rissa in Puglia a causa di un parcheggio: il video chiarisce parzialmente la faccenda.Acque agitate tra Lega e Forza Italia. Il presidente pro tempore insulta il collega di maggioranza che sceglie di non ricorrere al Giurì ...