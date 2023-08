Questa rissa a Vienna non è stata scatenata da ucraini per motivi politici

(Di mercoledì 9 agosto 2023) Il 7 agosto 2023 la redazione di Facta.news ha ricevuto una segnalazione via WhatsApp che chiedeva di verificare un video pubblicato il 29 maggio 2022 su Facebook. Il filmato, della durata di 30 secondi, mostra sei persone prendersi a calci e pugni tra le macchine ferme in mezzo a una strada di città. Quattro di queste persone, poi, entrano nelle auto e ripartono, mentre una fugge a piedi e l’altra rimane distesa a terra. Secondo chi ha condiviso il contenuto la scena avrebbe avuto luogo aalcuni giorni prima, e sarebbero coinvolti due gruppi di persone ucraine «usciti improvvisamente dalle vetture» che avrebbero «picchiato a sangue 2 uomini».scena, si legge ancora, sarebbe la prova che l’Europa sarà «nazizzata». Il riferimento è alla propaganda russa, utilizzata per giustificare l’invasione militare ...

Questa rissa a Vienna non è stata scatenata da ucraini per motivi ... Facta

