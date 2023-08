Questa foto non ritrae la celebrazione del bombardamento di Hiroshima e Nagasaki

(Di mercoledì 9 agosto 2023) L’8 agosto 2023 la redazione di Facta.news ha ricevuto una segnalazione via WhatsApp che chiedeva di verificare un post pubblicato il giorno prima su Facebook. Nel contenuto social è presente una, in bianco e nero, di due uomini in uniforme militare e una donna mentre tagliano una torta. Secondo chi ha condiviso il post, l’immagine rappresenterebbe «La torta che celebro’ il successo di…». Laè reale, ma è stata diffusa senza il suo reale contesto e veicola perciò una notizia falsa. L’immagine in questione è stata scattata il 6 novembre 1946 a Washington D.C., negli Stati Uniti d’America. Nellasono presenti, da sinistra, William H. P. Blandy, vice ammiraglio della marina militare statunitense, sua moglie Roberta A. Blandy, e il contrammiraglio Frank J. ...

L'Errore dell'Intelligenza Artificiale All'origine divicenda inquietante c'è una ricerca ...di riconoscimento facciale della polizia per abbinare il volto di un criminale sconosciuto a una...L'alternativa è una cessione al ribasso o in prestito, il Chelsea avrebbe provato nei giorni scorsi a percorrerestrada, anche qui incassando il no del giocatore. -LivePhotoSport - . srp/...... in ogni club della Ligue 1, leufficiali che verranno utilizzate per la stagione. Anche Neymar e Marco Verratti non hanno partecipato agiornata, così come i membri del 'loft' degli ...

Questa foto non ritrae la celebrazione del bombardamento di ... Facta

Questa caratteristica consente di migliorare la qualità delle foto evitando il micromosso soprattutto quando si utilizza alla massima lunghezza focale. Pur non vedendosi, anche lo schema ottico del ...Quando ero in nazionale mi hanno mandato delle foto e dei video. I tifosi mi chiedevano quando sarei arrivato al Milan, allora ho detto al mio procuratore di fare tutto per portarmi al Milan. Quando ...