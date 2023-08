Questa foto non ritrae la celebrazione del bombardamento di Hiroshima e Nagasaki

(Di mercoledì 9 agosto 2023) L’8 agosto 2023 la redazione di Facta.news ha ricevuto una segnalazione via WhatsApp che chiedeva di verificare un post pubblicato il giorno prima su Facebook. Nel contenuto social è presente una, in bianco e nero, di due uomini in uniforme militare e una donna mentre tagliano una torta. Secondo chi ha condiviso il post, l’immagine rappresenterebbe «La torta che celebro’ il successo di…». Laè reale, ma è stata diffusa senza il suo reale contesto e veicola perciò una notizia falsa. L’immagine in questione è stata scattata il 6 novembre 1946 a Washington D.C., negli Stati Uniti d’America. Nellasono presenti, da sinistra, William H. P. Blandy, vice ammiraglio della marina militare statunitense, sua moglie Roberta A. Blandy, e il contrammiraglio Frank J. ...

Quella catturata dal Jwst è l' immagine a maggior risoluzione mai ottenuta diporzione di ... che appare appena al di sotto della nebulosa al centro della. Cosa sia per il momento è ......a minacce ambientali sia per i sempre più frequenti periodi di siccità che colpisconozona ...Messico testa sistemi per creare pioggia artificialmente FOTOGALLERY ©Ansa Continua gallery %s...... ma il brasiliano è davvero vicino a iniziare una nuova sfida nel nostro campionato,volta ... FOTOGALLERYTwitter Fiorentina Continua gallery %srimanenti Calciomercato Christensen alla ...

Questa foto non ritrae la celebrazione del bombardamento di ... Facta

Michelle Hunziker, in questo momento, si sta godendo le vacanze estive con la sua famiglia in Sardegna. La conduttrice svizzera, spesso, pubblica contenuti social per mostrare ai suoi follower ...Chiara Ferragni, in questo momento, si sta godendo le sue vacanze estive a Ibizia, insieme alla sua famiglia e ad alcuni suoi amici. L'influencer è molto attiva sul proprio ...