Quelli del «no» a prescindere anche alle opere green

(Di mercoledì 9 agosto 2023) Si oppongono, com’era prevedibile, al Ponte sullo Stretto di Messina. E non solo a quello: lottano strenuamente contro Tav, energia idroelettrica, rigassificatori, inceneritori, dighe... Sono i turboambientalisti (e animalisti) di sinistra, pronti a bloccare qualsiasi cantiere in nome di imprecisate «soluzioni alternative». Purché tutto resti com’è. Bastarono due lontre a scatenare i turboambientalisti contro la costruzione della diga di Vetto: una di quelle che, lo scorso maggio, avrebbe contenuto l’apocalittica alluvione in Emilia-Romagna. Tra Scilla e Cariddi, invece, il problema sono aquile e cicogne. Ecco perché non bisogna assolutissimamente edificare il Ponte sullo Stretto. La tesi, pure stavolta, è supportata da una vasta letteratura orale, che si tramanda da militante a militante. Gli uccelli sarebbero ineluttabilmente destinati a perire durante il transito, in un tragico ...