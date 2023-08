Quando il Trofeo Berlusconi significava scudetto

(Di mercoledì 9 agosto 2023) Il primoSilviova al Milan. I rossoneri battono ai rigori il Monza e si aggiudicano la competizione per la quattordicesima volta. Il nbsp;torneo calcistico amichevole nbsp;...

Così è stato per i bianconeri che hanno vinto ilBerlusconi e il tricolore nel nbsp;95 , nel 98, nel 2000, nbsp;nel 2003 con Marcello Lippi e nel nbsp;2012 con Antonio Conte. Tocca al Milan di ...La graduatoria del Terzo Raggruppamento del MichelinItalia Zona - 4 sorride a Eros ...il gioco si fa duro i duri cominciano a ballare. Gianni Bardin ha interpretato alla lettera il ...... con la famiglia Berlusconi che ha voluto presenziare al primointitolato a Silvio ... il tutto in seguito a indiscrezioni che raccontavano di una presunta antipatia tra i due ancheil ...

Non solo Romelu Lukaku fra i protagonisti di voltafaccia sorprendenti nella storia del calciomercato. Da Tevez a Berbatov, le trattative più rocambolesche ...Marta Fascina è seduta in tribuna autorità allo stadio di Monza. Accanto a lei un posto vuoto, occupato da una maglia numero 1 intitolata a Berlusconi. Vuoto, come quello ...