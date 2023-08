Quando debuttano le big di Serie A in Coppa Italia? Possibili avversarie | tabellone | incroci e calendario

Leggi su oasport

(Di mercoledì 9 agosto 2023) Iniziata lo scorso weekend con il turno preliminare, lasi appresta a entrare nel vivo con i 32mi di finale che inizieranno già venerdì 11 agosto. Non è ancora tempo, però, di vedere in campo le big diA. Il format, rimasto immutato, prevede infatti che le migliori otto dello scorso campionato entrino direttamente agli ottavi di finale. Concretamente, significa dal 6 dicembre al 17 gennaio. Le squadre sono state identificate con un numero da 1 a 8 in base alla posizione inA, anche se il primo posto è stato assegnato all’Inter, vincitrice dell’ultima edizione, e quindi accoppiate secondo uno schema “playoff”: da una parte del1-8 e 4-5 e dall’altra 2-7 e 3-6. In attesa che la manifestazione riveli quali saranno lequalificatesi dai 16mi, si ...