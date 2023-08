Putin | stop accordi fiscali con paesi ‘nemici’ | c’è anche l’Italia

(Di mercoledì 9 agosto 2023) MOSCA – Vladimirha firmato un decreto in cui sospende gliper evitare la doppia imposizione fiscale con 38, fra cui. Il provvedimento riguarda iconsiderati nemici. Solo Malta e il Giappone sono esclusi. Il decreto entra in vigore da oggi. La Russia ha sottoscrittoper evitare la doppia L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:a Vucic: “Rafforziamo il partenariato strategico”avverte: “Presteremo maggiore attenzione al rafforzamento nucleare” Vladimir“vive in una bolla informativa” Ucraina,: “Chi vive nelle regioni annesse è russo”ammette: ...

Vladimirha firmato un decreto in cui sospende gli accordi per evitare la doppia imposizione fiscale con 38 Paesi, fra cui l'Italia. Il provvedimento riguarda i Paesi considerati nemici. Solo Malta e il ...Il presidente Vladimirha promesso di sostituire il grano ucraino con spedizioni russe in ... Lodei flussi di grano ucraino sul mercato mondiale potrebbe aumentare la pressione dell'offerta ...Il presidente della federazione russa, Vladimir, ha firmato un decreto in cui sospende gli accordi per evitare la doppia imposizione fiscale - con 38 Paesi, fra cui l'Italia. Il provvedimento riguarda i Paesi considerati nemici. Solo Malta e ...

Russia, Putin: stop accordi fiscali con paesi 'nemici', c'è anche Italia Adnkronos

La Russia sospenderà parzialmente gli accordi fiscali con i 'Paesi ostili', tra questi anche l'Italia. È quanto prevede un decreto firmato dal presidente russo, Vladimir Putin. Ne dà notizia l'agenzia ...(RSI.ch Informazione) Il presidente russo Vladimir Putin ha firmato un decreto presidenziale concernente lo stop agli accordi contro la doppia tassazione fiscale con i Paesi indicati nella lista ...