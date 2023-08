Putin “riscrive la storia” | ma sui libri di testo Parla Galli della Loggia

(Di mercoledì 9 agosto 2023) Il ministero dell’Istruzione russo ha dichiarato che saranno adottati nel Paese dei nuovididiper gli studenti delle scuole superiori, all’interno dei quali sono incluse sezioni su quella chedefinisce “l’operazione militare speciale” in Ucraina, vale a dire il modo in cui Mosca definisce l’attacco contro Kiev. Un’operazione che lo storico Ernestoinquadra all’interno di un progetto complessivo scientemente messo in atto dal presidente russo ormai da anni. Quello cioè di strappare l’Ucraina al suo destino occidentale, riportando al presente l’immagine del glorioso passato zarista ripercorrendo gli snodi più criticirussa, dal bolscevismo alla rivoluzione d’ottobre passando per ...

La Russia ha pubblicato un nuovo libro di testo per gli studenti prima dell'inizio del nuovo anno scolastico che fa propria la propaganda di per l'invasione dell'Ucraina. Il libro di testo sarà distribuito a tutte le scuole prima del primo settembre. Lo ha ha affermato il ministro dell'Istruzione. In una conferenza stampa a Mosca il nuovo testo stigmatizza notevolmente figure come Mikhail Gorbaciov, su cui negli ultimi tempi i giudizi erano sempre stati sostanzialmente neutri, in quanto ritenuto artefice di quella che

