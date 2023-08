Puglia | l’assessore e la frisa a 20 euro | «Io la mangio a casa E non c’è nessun rischio-Briatore»

Leggi su open.online

(Di mercoledì 9 agosto 2023) In questi giorni si parla del caro-estate in. Gli imprenditori del turismo dicono che attraverso i rincari fanno selezione all’ingresso e che la regione deve smettere di puntare sul turismo di massa per passare a quello vip. Intanto c’è chi denuncia stangate: fino a 500per le famiglie che vogliono concedersi una domenica al mare. Maal turismo Gianfranco Lopane in un’intervista all’edizione barese di Repubblica replica dicendo che l’Albania, indicata come meta alternativa e più economica, non è un modello. E sui prezzi impazziti, come quello di unasalentina a 20, risponde «io lae comunque la mangerei anche fuori. Le nostre friselle hanno un sapore legato alle capacità dei produttori di panificare o di fare olio». ...