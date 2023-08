Puglia | Emiliano | “In campo una strategia per attrarre talenti”

Leggi su lopinionista

(Di mercoledì 9 agosto 2023) BARI – “Lamette inunafinalizzata ada livello internazionale, a tenere qui le sue energie migliori, valorizzandole, e a garantire ai pugliesi nel mondo, che hanno voglia di rientrare, tutte le opportunità per poterlo fare”. Così il presidente della Regione, Michele, presenta il documento preliminare “#mareAsinistra,di attrazione e valorizzazione deiin”, approvato ieri in Giunta. “Unache intende costruire, insieme ai vari stakeholder e all’intero ecosistema dell’innovazione, le condizioni affinché tutto questo sia possibile”. “Si tratta di una vera e propria bussola per orientare l’attrazione dei ...