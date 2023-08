Psg | Verratti | Neymar e Mbappé fuori dal media day | saranno ceduti

(Di mercoledì 9 agosto 2023) Sarà rivoluzione in casa Psg: nella giornata di mercoledì si è tenuto ilday, una giornata dedicata alle fotografie ufficiali per la Ligue de Football Professionnel, ha dato indicazioni significative. Oltre ovviamente a Kylian, erano assenti anchee Marco. Tutti e 3quindi, assieme ai già noti Renato Sanches, Hugo Ekitike e Juan Bernat,dal progetto tecnico di Luis Enrique. Gli stessi potrebbero essere quindi non convocati per la gara di apertura della Ligue 1, questo sabato, contro il Lorient. SportFace.

Luis Enrique et Luis Campos ont reçu plusieurs joueurs ce matin au Campus, Neymar, Ekitike, Bernat et Sanches Ils ne comptent pas sur eux Ces joueurs n'ont pas participé aux photos ...... come Neymar e, sempre più ai margini 2023 archivio Image / Calcio / Paris Saint Germain / Kylian Mbappe / foto Imago/Image Sport ONLY ITALY Ilha escluso Mbappé - come Neymar e...Anche per quanto riguarda, la situazione sembra essere in fase di stallo: il calciatore, infatti, non è più nei piani dele l'Al Ahli si è fatta avanti per lui, ma l'offerta di 45 ...

Rivoluzione PSG, cacciati Neymar e Verratti: devono trovarsi una squadra al più presto Sport Fanpage

La Roma conta di averlo a disposizione nei prossimi giorni Renato Sanches è stato messo fuori rosa. Clamorosa decisione di Luis Enrique che esclude il centrocampista portoghese dalla rosa e lancia un ...Al PSG cambia di nuovo tutto, la situazione è in fase evolutiva e Luis Enrique può stravolgere il mercato internazionale: tutti i dettagli ...