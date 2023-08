...negli arrivi di Chere Kang - in Lee, nei quali ha agito come intermediario per facilitare la realizzazione delle due operazioni. Mendes è coinvolto in nove dei trasferimenti effettuati nel...Ramos è l'ottavo nuovo arrivo alin questa finestra di mercato estiva, dopo quelli dei difensori Milan Skriniar e Lucas Hernandez, dei centrocampisti Manuel Ugarte e Cher,degli attaccanti ...13 Goncalo Ramos è ufficialmente un nuovo attaccante del. Il portoghese classe 2001 è un nuovo giocatore del club parigino: prestito per un anno, ... Lee Kang - In, Lucas Hernández, Chere ...

PSG, Ndour: “In Italia si punta poco sui giovani, abbiamo dimostrato…” Pianeta Milan

Il Paris SG ha ufficializzato l'acquisto dal Benfica del 22enne attaccante Gonçalo Ramos, 27 gol e 12 assist nello scorso campionato portoghese, per una cifra che non è stata resa nota. (ANSA) ...I parigini sui propri canali hanno annunciato la conclusione dell'operazione riguardante il centravanti portoghese ...