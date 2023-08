PS5 si aggiorna in BETA | Streaming 4K e Dolby Atmos

Leggi su gamerbrain

(Di mercoledì 9 agosto 2023) Nell’ultimomentodella PlayStation 5, Sony ha scosso la comunità dei giocatori con una serie di innovazioni che promettono di portare l’esperienza di gioco a nuovi livelli di immersione e coinvolgimento. La rivelazione più sorprendente è stata l’introduzione delloonline con risoluzione 4K, regalando ai giocatori una panoramica visiva ancora più dettagliata e coinvolgente.dei giochi in 4K su PS5 con l’ultimo FirmwareLe prime notizie ci giungono direttamente dai giocatori selezionati da Sony per sperimentare in anteprima le nuove funzionalità di questomento. Le voci si sono rapidamente diffuse su forum di gioco come ResetEra, dove gli utenti condividono emozioni e riflessioni sulla rivoluzionaria trasformazione della loro ...