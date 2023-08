Promossi due ufficiali del comando provinciale dei carabinieri di Benevento

(Di mercoledì 9 agosto 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoIn data odierna, il ComandanteCol. Enrico Calandro ha comunicato e consegnato simbolicamente i gradi aglineoal grado superiore. Il Tenente Friscuolo Giuseppe, Comandante del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagniadiè stato promosso Capitano, mentre il Sottotenente Petrucci Ranieri Michele, Comandante della Sezione Operativa del Nucleo Operativo e Radiomobile, è stato promosso Tenente. Ai due, distintisi per qualità e professionalità, punti di riferimento per i reparti dipendenti, vanno le congratulazioni per la promozione raggiunta del Comandante, dei propri colleghi e di tutto il personale dell’Arma di. L'articolo proviene ...

