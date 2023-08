Profumi d’estate | 11 fragranze che fanno restare di ghiaccio

Leggi su amica

(Di mercoledì 9 agosto 2023) Lust for Sun di JULIETTE HAS A GUN è l’ode all’estate declamata con fiore di tiaré e monoi (edp, 100 ml, euro 125). Aqua Media Cologne forte di MAISON FRANCIS KURKDJIAN è la fuga nel verde evocata da accenti boschivi e verbena (edp, 70 ml, euro 175). Les Eaux d’un Instant Vibrant Woody Mandarin di ANGEL SCHLESSER è il ricordo di un tramonto stimolato da limone, mandarino e pepe rosa (edt, 100 ml, euro 48).rinfrescanti come l’acqua e il limone Fragranza unisex per chi ama la vita all’aria aperta, fu creata nel 1832 per combattere il calore estivo di Londra. Nella sua versione moderna Limes di FLORIS è un’esplosione rinfrescante di scorza di limone e petit-grain, accompagnata da un cuore di fiori di tiglio, neroli, mughetto e lime. Sostiene il tutto una base muschiata, che evoca i sentori di un bosco (edt, 100 ml, euro 114). Sprigiona sentori di neroli e di ...