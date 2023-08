Prima uscita pubblica per Marta Fascina al trofeo Berlusconi

(Di mercoledì 9 agosto 2023) La deputata di Forza Italia, alla suadalla morte del compagno ed ex presidente del Consiglio, era all'U-Power Stadium per laedizione delche ha visto impegnate in campo il Monza e il Milan

La deputata di Forza Italia, alla suapubblica dalla morte del compagno ed ex presidente del Consiglio, era all'U - Power Stadium per laedizione del trofeo che ha visto impegnate in campo il Monza e il MilanCommenta per primo Nella notte Lucas Beltran ha giocato l'ultima partita con il River Platedel suo trasferimento alla Fiorentina. L'attaccante classe 2001 è rimasto in campo per tutti i ......Anche con l'di Mimmo Parisi, all'Anpal non hanno mai terminato il lavoro sulla piattaforma, ...l'errore degli avversari grillini e poggiando su centri per l'impiego che sono gli stessi di, ...

Marta Fascina, la prima uscita pubblica dopo la morte di Silvio Berlusconi: le foto Vanity Fair Italia

Nella notte Lucas Beltran ha giocato l'ultima partita con il River Plate prima del suo trasferimento alla Fiorentina. L'attaccante classe 2001 è rimasto in campo per tutti i novanta minuti nei quarti ...L’otite esterna è un’infezione del condotto uditivo favorita dal ristagno d’acqua e dalla presenza di cerume. I sintomi a cui fare attenzione e le terapie ...