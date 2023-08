Prima Pagina IN Edicola | Inzaghi | c’è il rinnovo! Zapata niente Inter

Leggi su inter-news

(Di mercoledì 9 agosto 2023) La ‘IN’ anticipa i contenuti della rassegna stampa mattutina, ovviamente solo in relazione all’. Di seguito, in ante, i titoli dei principali quotidiani sportivi nazionali che hanno già svelato la proprianella versione cartacea in. CORRIERE DELLO SPORT Tutto pronto per il rinnovo di contratto di Simonea 5,5 milioni di euro e incontro in barca con Ronaldo per il tecnico nerazzurro. Per Duvan, altro che. L’attaccante è a un passo dalla Roma, che punta tutto su di lui! TUTTOSPORT Romelu Lukaku non è mai stato così vicino alla Juventus: l’infortunio di Nkunku avvicina infatti Dusan Vlahovic al Chelsea e, di rimando, il belga al ...