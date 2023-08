Premier League | Arsenal insegue Manchester City secondo i book Haaland capocannoniere?

(Di mercoledì 9 agosto 2023) Pep Guardiola proverà a mettere in bacheca il quarto trofeo di fila nel campionato inglese, al via venerdì Sarà ancora una volta illa squadra da battere in. Pep Guardiola proverà a mettere in bacheca il quarto trofeo di fila nel campionato inglese, al via venerdì, il sesto in otto stagioni alla guida dei Citizens. Un obiettivo più che concretomaker: il primo posto die compagni si gioca a 1,60 su Planetwin365 e 1,75 su Stanleybet.it. Dopo aver sognato il trionfo per gran parte dell’ultima stagione, il riscatto dell’nel 2024 vale 5,50 la posta. Il Liverpool, dopo il quinto posto dell’ultimo anno, punta al ritorno ai vertici e vede la vittoria del campionato a 8. Lontane le inseguitrici: il ...

La Serie A concluderà gli affari alle 20 del primo settembre. Laalle 22, stesso orario per la Liga spagnola. Alle 18 termineranno gli scambi in Bundesliga, ultima è la Ligue1 che chiuderà alle 23. Ma in altri Paesi le trattative andranno avanti più ...Sarà ancora una volta il Manchester City la squadra da battere in. Pep Guardiola proverà a mettere in bacheca il quarto trofeo di fila nel campionato inglese, al via venerdì, il sesto in otto stagioni alla guida dei Citizens. Un obiettivo più che ...Sarà Anthony Taylor , l'arbitro dell'ormai famosa finale di Europatra Roma e Siviglia, ad arbitrare il big match della prima giornata ditra Chelsea e Liverpool. Una designazione non particolarmente gradita ad entrambe le tifoserie, a quanto pare. Lo scorso anno il fischietto britannico fu il soggetto di una petizione da ...

Addio concreto: c'è la Premier League, il Milan fa cassa Spazio Milan

(Adnkronos) – Sarà ancora una volta il Manchester City la squadra da battere in Premier League. Pep Guardiola proverà a mettere in bacheca il quarto trofeo di fila nel campionato inglese, al via vener ...CALCIOMERCATO LAZIO - Per il terzino sinistro spunta un nuovo nome dalla Premier League - LA SITUAZIONE - Noi Biancocelesti ...