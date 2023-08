Premier Albanese Ironizza sui Social | ' Ieri Migravamo da Voi | Ora Qui Turisti Italiani

(Di mercoledì 9 agosto 2023) Roma - Edi Rama, il primo ministro, ha scelto il canale deimedia per lanciare una sarcastica osservazione, condividendo un'immagine doppia. Nella prima fotografia, emerge la nave Vlora che trasportava circa 20.000 migranti albanesi diretti in Italia, avvenuto 30 anni fa. La seconda immagine ritrae i traghetti diretti in Albania completamente esauriti, conin partenza per trascorrere le loro vacanze nel paese balcanico. Nel post, Rama scrive: "E aspetta aspetta, non hai ancora visto niente". Con queste parole, sembra voler sottolineare il notevole cambiamento nell'andamento migratorio, soprattutto considerando l'incremento dei costi delle vacanze in Italia, specie in regioni come la Puglia. Proprio nella giornata precedente, si è celebrato il 32° anniversario dell'arrivo della nave ...

BARI – Il premier albanese Edi Rama ironizza sui social, pubblicando una foto combo: la prima che immortala la nave Vlora con 20 mila migranti albanesi verso l'Italia 30 anni fa. La seconda con il tut ...