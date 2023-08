(Di mercoledì 9 agosto 2023) Un’inaspettata sorpresa estiva ha entusiasmato gli appassionati di bellezza:, una delle maison di alta moda più rinomate al mondo, ha deciso di entrare nel mondo della cosmesi, presentando una nuovadidi-up e. L’annuncio è stato accolto con grande entusiasmo, soprattutto perché, fino ad ora, si era concentrata principalmente sulle fragranze in collaborazione con L’Oréal. La nuova-up diA partire dall’1 agosto 2023, la nuovadi bellezzaè disponibile sul mercato, offrendo una selezione dipensati per la cura di sé. Ciò che rende questa collezione unica è l’approccio rivoluzionario della casa di moda verso ...

Nel frattempo la nostra ha lanciato anche le sue collezioni di skincare e make - up - rispettivamente Skin e Color - comprensive di fondotinta, rossetti, ombretti, pennelli e cinque cosmetici per la cura della pelle.

Prada ha lanciato la sua linea make-up e skincare: ecco i prodotti top DireDonna

Scopri la linea make-up di Prada, che si aggiunge agli altri grandi brand di moda che debuttano nel mondo cosmetico ...Minimalista e innovativa, irriverente e chic: l'attesissima gamma di trucco e soin per la pelle dell'iconica griffe è finalmente arrivata e punta a rompere gli schemi. Scommettiamo che conquisterà i s ...