Pozzuoli | in funzione gli ascensori che conducono al Rione Terra

... da Giugliano a Torre del Greco afino ad Afragola per Napoli, da Battipaglia ad Eboli e ... i cittadini potranno utilizzare anche i 779 Atm Postamat in7 giorni su 7 e 24 ore su 24, ...I due ascensori funzioneranno tutti i giorni dalle 18 alle 24: gli orari saranno successivamente rimodulati in via definitiva al termine degli eventi estivi, indi tutte le attività che si ...... ma non per questo opportuna; ci aspettiamo che il consigliere Elvirarassegni le proprie ...le deleghe 'sindacali' conferite per far contenti tutti a consiglieri comunali con evidente...

Pozzuoli, in funzione ascensori che conducono al Rione Terra 2a News

Pozzuoli, famiglia di 5 persone va al mare a bordo di uno scooter, tutti senza casco I cookie sono obbligatori per eseguire funzioni essenziali del sito Web. Questi cookie sono necessari per far ...Questa mattina i funerali di Angela Gioiello, la 38enne uccisa dal marito Antonio Di Razza, che si è poi suicidato, nella loro casa di Pozzuoli (Napoli) ...