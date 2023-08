Povia | “Mi piace la Meloni | ma sono di destra a modo mio Berlusconi mi parlò di un colpo di Stato”

Leggi su secoloditalia

(Di mercoledì 9 agosto 2023) Giuseppesi racconta in un’intervista a Daniele Priori su Libero e svela il suo lato più politico, al di là delle canzoni spiazzanti e delle sue campagne social controverse. Dopo il Sanremo vinto col verso del piccione di Vorrei avere il becco, nel 2006, fino alla polemiche dure in ambito sociale, iniziate con Luca era gay del 2009 e mai finite fino a oggi, quando, nonostante l’oblio radiotelevisivo calato su di lui,continua a cantare anche senza sosta.cita il “golpe” del 2011 subito da«Sto vicino alla gente – dice il cantautore toscano – canto anche temi che non canta nessuno. Forse per questo mi apprezzano e c’è richiesta. Le feste di piazzale più difficili, se conquisti la gente lì, puoi farlo ovunque». Senta, di lei dicono sia un uomo di ...