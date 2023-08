Porno business | affari e misteri

(Di mercoledì 9 agosto 2023) Il suo valore oscilla tra svariate centinaia di milioni di euro e moltissimi miliardi. Mindgeek, la più grande industria del sesso online è un rebus finanziario in forte crescita. Panorama l’ha analizzata. Poco più di 400 milioni di euro per comprare il nono sito internet più visitato al mondo. Oltre a una dozzina di altri indirizzi web più o meno specializzati dello stesso gruppo, le società di produzione, le agenzie di casting, il merchandising, gli accessori. E già che ci siamo anche i nuovi, dai cartoni animati ai videogame. È la valorizzazione di MindGeek, il colosso delonline, fatta dal neoproprietario e ricostruita sulla base di una serie di documenti ufficiali consultati da Panorama. Si tratta di un vero affare, sulla carta. Anche perché altri documenti, ufficiali pure questi, forniscono valutazioni ben diverse. Fino alla ...

