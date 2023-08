Pomeriggio 5 | La Sorella di Barbara D’Urso Contro Myrta Merlino!

Leggi su gossipnews.tv

(Di mercoledì 9 agosto 2023)5 tornerà in onda i primi di settembre conMerlino alla conduzione. Mediaset sta mandando in onda i primi spot promozionali e fa un po’ strano non vedere in video. La sua cacciata dal programma continua a far discutere e, a prendere le sue difese, ci ha pensato ancora una volta laDaniela. Cosa ha detto ladella nostra Carmelita? Ecco i dettagli sulla vicenda! Lo spot diMerlino: ecco il commento delladellaLa cacciata dida5 continua a far discutere. Soprattutto ora che Mediaset sta mandando in onda i primi spot promozionali sulla nuova edizione del programma. Come sappiamo, a condurre ...