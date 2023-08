Pomeriggio 5 doveva cambiare nome | ma non è successo | “Il motivo è molto forte”

(Di mercoledì 9 agosto 2023) Da alcuni giorni sono stati diffusi i nuovi promo di5 con alla guida Serena Bortone, il programma però, avrebbe dovuto. Il giornalista Davide Maggio, un po’ di tempo fa, aveva ammesso che Mediaset, oltre ala conduttrice, avrebbe modificato anche lanclatura del format. Come è stato possibile vedere dal L'articolo proviene da KontroKultura.

... ma che siprendere il toro per le corna. Due anni e mezzo fa c'è stata la riunione dei ... arrivo ile la seguente giornata piena. Anita Hirschbeck - KNA Santo Padre a Lisbona ci ha ...disputarsi un allenamento congiunto tra Napoli e Castel di Sangro durante la seconda parte di ...Castel di Sangro Calcio provo immenso dispiacere e sconforto per quanto accaduto oggi...... che si sono verificati intorno all'una e mezza del. La furia dello straniero si è ... Per questa ragione il giovane stranierosottostare alla misura degli arresti domiciliari , ...