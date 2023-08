Polemiche dopo Travis Scott al Circo Massimo | stop ai concerti?

(Di mercoledì 9 agosto 2023) Il concerto del 7 agosto dell’artista americano ha aperto il dibattito Non si placa la polemicail concerto didel 7 agosto aldi Roma. La direttrice del Parco Archeologico del Colosseo, che però si occupa del, Alfonsina Russo ha detto: «Non è uno stadio, né una sala, ma un monumento». Stando a quanto spiega all’Agi i maxi: «mettono a rischio» l’anticoromano e pure «il Palatino che è lì accanto». Non a caso, durante la serata dell’esibizione dimolti hanno iniziato a chiamare allarmati temendo che vi fosse un terremoto. «Andrebbe finalmente riqualificato affinché venga pienamente compresa la sua storia ...

Sono passati 35 GP dall'ultima volta in cui Lewis Hamilton è salito sul gradino più alto di un podio di Formula 1. Oltre un anno e mezzoquella pazzesca " e piena di" vittoria a Jeddah nel 2021, il mondo delle corse è cambiato come se fosse trascorsa un'era geologica : la Mercedes fatica a imporsi come seconda forza in ...... un provvedimento accompagnato negli ultimi giorni da numeroseda parte delle opposizioni. Un ritocco necessario, anchele sollecitazioni che sarebbero arrivate da Palazzo Chigi. Nello ...LeA questa decisione si è giuntileche hanno accompagnato l'ultima edizione del programma , la più lunga di sempre, con i concorrenti rimasti nella casa per oltre sei mesi, ...

Il piazzale che rivive Da 'spartitraffico' a luogo di incontri: dopo tante ... il Resto del Carlino

Parla Ida Germano, 76 anni, titolare dell’osteria ligure finita al centro delle critiche: “La polemica mi diverte e ho ricevuto tanta solidarietà. Il mio ...Ghiacciai in ritirata, riparte il monitoraggio. "Salvini alimenta sterili polemiche prive di basi e significato" ...