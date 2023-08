(Di mercoledì 9 agosto 2023) La società è convinta: trattativa per un clamorosoche rivoluzionerebbe il centrocampo bianconero Dopo la rivoluzione nella dirigenza dellantus, con l’arrivo di Giuntoli come nuovo direttore sportivo, la società sta spingendo sul mercato per donare a Massimiliano Allegri dei calciatori che si sposino a pieno con il suo progetto tecnico. L’obiettivo principale è quello di portare a terminare il clamorosodi cui si parla ormai da qualche settimana, quello tra Vlahovic e Lukaku. La distanza resta ancora ampia, fra i 30 milioni più 5 di bonus chiesti dallae i 20 offerti dal Chelsea. Ma il recentissimo infortunio di Nkunku, attaccante del Chelsea, che dovrà restare fermo ai box per 4 mesi, potrebbe spingere i blues a fare l’affondo decisivo per concludere la trattativa. Non è esente dal mercato ...

... mentre c'è curiosità per capire come sta veramente Pauldopo un'altra estate fuori dai ... nella nostra casa, per sentirsi più vicini che mai e darci la carica per ildella nuova stagione", ...... invece, andrà. In attesa di capire quel che accadrà con Vlahovic, tra l'opportunità dello ... La più importante riguarda sicuramente Paulche dovrà dimostrare di aver messo alle spalle gli ...... lì dove è andatoArthur e presto dovrebbe toccare a Zakaria. Come evidenziato da 'La Gazzetta ... vuole avere chiaro il quadro di. Se tutto dovesse andare per il verso giusto potrebbe ...

Pogba via, la Juve ha già scelto il sostituto: scambio surreale Rompipallone

La Juve non tollererà altri ritardi da Pogba, Giuntoli pronto a ridiscutere il contratto del francese La Juventus ha aspettato Pogba per tanto tempo, anzi tantissimo, se si pensa alle spese sostenute ...Il nome di Paul Pogba doveva essere centrale per la Juventus di Allegri. Ora ad un bivio tra permanenza e taglio sul gong ...