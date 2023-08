(Di mercoledì 9 agosto 2023) Come evidenziato da 'La Gazzetta dello Sport', laprima di capire se la cessione del brasiliano alla Fiorentina possa aprire un canale per Amrabat, vuole avere chiaro il quadro di. Se ...

Calciomercato Juventus, dai dubbi sualle piste Thomas e ThuramAl netto dell'eventuale addio Giuntoli lavora anche su una riduzione dell'ingaggio dello stesso, dal quale possono dipendere ...Commenta per primo La stagione 2023/2024 è già iniziata con le amichevoli pre - campionato e i turni di qualificazione in Champions, Europa e Conference League oltre ai Mondiali femminili (venerdì e ...Sulla rosea spiccano anche gli elogi per Reijnders che ha ben impressionato contro il Monza, mentre in basso 'attento' con il ritorno lontano e iltaglio stipendio. Non manca poi spazio ...

Pogba a rischio ‘taglio’: così cambia tutta la Juve CalcioMercato.it

Il nome di Paul Pogba doveva essere centrale per la Juventus di Allegri. Ora ad un bivio tra permanenza e taglio sul gong ...La Juventus spera di cedere Pogba in Arabia Saudita per una decina di milioni di euro, altrimenti Giuntoli tornerà alla carica con l'entourage del centrocampista francese per concordare una riduzione ...