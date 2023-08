Poche nuvole | inizia a salire la temperatura

(Di mercoledì 9 agosto 2023) Si avvicina la notte di San Lorenzo: riusciremo a vedere le stelle per poter esprimere i desideri? Risponde Andrea Bosoni del Centro Meteo Lombardo. ANALISI GENERALE Correnti nord-occidentali favoriscono tempo in prevalenza stabile e soleggiato sulla Lombardia e su Bergamo mantenendo ancora per poco le temperature sotto le medie stagionali. Da metà settimana sempre in un contesto di tempo stabile avremo un ritorno a un clima più caldo e gradualmente più afoso. Mercoledì 9 agosto 2023 Tempo Previsto: Cielo sereno o poco nuvoloso ad esclusione del transito di banchi di nuvolosità alta e stratificata nel corso della giornata su tutto il territorio regionale. Temperature: Minime in lieve aumento e comprese tra 16°C e 19°C, massime in aumento comprese tra 28°C e 31°C Venti: Deboli variabili in pianura, deboli a tratti moderati nord-occidentali sui rilievi. Giovedì 10 agosto 2023 Tempo ...

