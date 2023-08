Pnrr | edilizia scolastica a Caserta | partono gare per 54 milioni di euro

(Di mercoledì 9 agosto 2023) Sono state messe a bando tutte ledi appalto relative ai finanziamenti ottenuti dalla Provincia diper l’nell’ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza, per un totale di circa 54di. L’iter amministrativo e tecnico è stato completato grazie al lavoro degli uffici del Settore, coordinato dal dirigente Paolo Madonna. Gli interventi previsti in questa prima fase sono 24: 16 riguardano l’adeguamento strutturale delle scuole per circa 38di; un intervento di demolizione e ricostruzione per 11e 500mila; 3 interventi per la riqualificazione di mense scolastiche per quasi 2di ...

Nell'occasione, mi preme ringraziare l'impegno del settoredella Città Metropolitana e del dirigente Giuseppe Mezzatesta che, attraverso i fondi del, sono riusciti a rintracciare le ...Nuovo intervento discolastica in vista per Montale. È stata completata la fase di progettazione della nuova ... Già candidato ai fondi del, per l'intervento l'Amministrazione comunale di ......futuro l'aspettativa è quella che la pioggia di denaro prevista dalsia interamente investita. Basti pensare che, solo per la provincia di Salerno, in totale (e dunque non solo per l') ...

Decreto asset e Pnrr, un miliardo contro il caro materiali in edilizia QUOTIDIANO NAZIONALE

Per collegamenti con Sicilia. In servizio entro giugno 2026 (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 9 ago - E' stato siglato il contratto per la fornitura di 70 nuove carrozze, destinate agli Intercity ...Pnrr: “Assicureremo i fondi” Nell’intervista a La Stampa ... In un anno e mezzo sono stati iniettati 450 milioni nel sistema giustizia, come mai prima; sull’edilizia giudiziaria la maggior parte della ...