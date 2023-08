Pnrr | Donzelli Fdi | ' da Pd toscano scaricabarile da bambini asilo'

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 9 agosto 2023) Roma, 9 ago. (Adnkronos) - Sul"il Pdsta continuando a narrare di montagne di denaro che il 'cattivo' governo Meloni starebbe togliendo alla Toscana ottimamente governata dai 'buoni e bravi piddini'. Ormai sono favolette a cui non credono nemmeno loro. La realtà è che stiamo salvando i finanziamenti dalla loro frettolosa superficialità". Lo scrive Giovanniin un post sul suo blog, invitando il Pd "ad assumersi le proprie responsabilità con una postura da uomini delle istituzioni e di non protrarre un comportamento daall'che giocano allo". "Il governo ha chiarito in tutte le sedi - sottolinea- che non si tratta di definanziamenti, ma di sostituzione della fonte di finanziamento", spiegando che "la sinistra, ...