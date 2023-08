Pioli | ' Ho i giocatori giusti per giocare il calcio che mi piace'

(Di mercoledì 9 agosto 2023) Il tecnico del Milan, Stefano, in conferenza stampa dopo il primo Trofeo Silvio Berlusconi vinto contro il ...

Il tecnico del Milan, Stefano, in conferenza stampa dopo il primo Trofeo Silvio Berlusconi vinto contro il ...1 L'allenatore del Milan, Stefanoha fatto il punto della situazione sul calciomercato dopo la vittoria ai calci di rigori nel trofeo Berlusconi a Monza: 'Ho igiusti per il calcio che mi piace'.Così Stefanocommenta la vittoria ai rigori del Trofeo Berlusconi. L'allenatore rossonero ... anche se non tutti sono stati utilizzati: 'Sono arrivatigiovani ma già formati e di ...

Pioli: "Ho i giocatori giusti per il calcio che mi piace, ora concretizziamo di più" La Gazzetta dello Sport

Stefano Pioli, allenatore del Milan, ha parlato al termine del Trofeo Silvio Berlusconi della prossima stagione ai microfoni di Mediaset Stefano Pioli, allenatore del Milan, ha parlato al termine del ...Dopo aver trionfato nella prima edizione del Torneo Silvio Berlusconi, il tecnico del Milan Stefano Pioli, tra i vari temi trattati nel corso della conferenza stampa post partita, si è espresso sul ...