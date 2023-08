Pillola contro tutti i tumori | può arrivare la rivoluzione che cambia la vita di tutti | Ultime novità

(Di mercoledì 9 agosto 2023) Un farmaco capace di sconfiggere, senza più bisogno di lunghe e dolorose terapie: lasconvolge il campo medico! Alzi la mano chi, anche “solo” indirettamente, non è stato toccato da un dramma come la diagnosi di un tumore. In ogni famiglia ci sono casi del genere, senza distinzioni di sesso, classe sociale ed età, e purtroppo spesso non sono storie a lieto fine. Non a caso si continua a parlare di “male del secolo“. Le nuove tecniche e i nuovi farmaci frutto delle continue sperimentazioni hanno contribuito a ridurre drasticamente la mortalità in pazienti affetti da alcuni tipi di tumore. (Grantennistoscana.it)La scienza e la medicina hanno fatto molti passi avanti nel corso degli ultimi decenni, sia sul fronte della prevenzione che a livello di trattamenti, ma siamo ancora lontani dall’aver vinto ...

Q uesto farmaco approvato dalla Fda americana è il primo che si assume per via orale e funziona più velocemente degli altri antidepressivi. Quando arriverà in Italia Come funziona lala depressione post partum La depressione post partum E in Italia L'innovazione del farmaco approvato Colpite il 10% delle neomamme Via libera negli Stati Uniti alla prima...Ecco perché, al di là di quanto possano essere promettenti i risultati della sperimentazione animale, è ancora troppo presto per dire che avremo a breve launiversaleil cancro. Non è ...Novo Nordisk sorpassa Lvmh grazie allaanti - ciccia Si profila però un clamoroso sorpasso ... il ritrovatol'obesità sviluppato dai ricercatori della casa danese che controlla più o ...

La pillola contro la depressione post partum è il primo farmaco che si assume via orale e funziona più velocemente degli altri antidepressivi ...Approvata dalla FDA la pillola contro la depressione post partum. Adesso si ipotizzano i tempi necessari per la sua commercializzazione anche in Italia.