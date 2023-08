Pietradefusi | stop all’emergenza sanitaria | l’annuncio del sindaco

Leggi su anteprima24

"Dalle ore 13,00 di oggi 09.08.2023, decadrà l'ordinanza n.6 emanata per il caso di Tubercolosi nel centro di accoglienza per migranti di Dentecane. Infatti i migranti sottoposti a tampone di Monteux e a radiografia polmonare di controllo, per eventuali lesioni da TBC, sono risultati tutti negativi. Si attendono solo i risultati ufficiali delle lastre radiografiche fatte agli operatori, che non dovrebbero avere problemi, e che sono tutti negativi al tamponi". Così in una nota il, Nino Musto che dunque pone fine.