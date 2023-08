Pier Silvio Berlusconi | il sospetto ora è più forte che mai | cosa ci faceva allo stadio

in campo. Ma finora solo in un campo da calcio, quello di Monza, dove l'ad di Mediaset ha ricordato con commozione il padreBerlusconi , in occasione del trofeo intestato al ...Corre veloce il conto alla rovescia per l'inizio del Grande Fratello 2023 , previsto per lunedì 11 settembre.Berlusconi , amministratore delegato di Mediaset , dopo i pessimi episodi della scorsa edizione ha promesso una svolta anti trash, e un primo segnale forte lo si è avuto con la scelta ...Infine, dall'altra parte della seggiola,Berlusconi e Lorenzo Mattia, primo figlio dell'Amministratore Delegato di Mediaset e della conduttrice Silvia Toffanin . La scelta dei posti di ...

Trofeo Berlusconi, ritorno di Marta Fascina con Pier Silvio: il "messaggio" nascosto Il Tempo

La cultura italiana deriva da quella latina, e pertanto, lo sono anche i nostri proverbi. Alcune di queste massime hanno origini molto più antiche di quanto pensiamo: le frasi in latino celebri sono s ...La nuova edizione con Alfonso Signorini e Cesara Buonamici partirà l’11 settembre. Le prime indiscrezioni sui nomi famosi ...