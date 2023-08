Piazza Affari recupera dopo il crollo seguito alla norma sugli extraprofitti

(Di mercoledì 9 agosto 2023) su Tg. La7.it -ildi ieri (persi oltre 9 miliardi di euro), apertura positiva per la borsa di Milano che in apertura ha guadagnato l'1,26% , facendo rimbalzare in ...

Dopo il crollo di ieri (persi oltre 9 miliardi di euro), apertura positiva per la borsa di Milano che in apertura ha guadagnato l'1,26% , facendo rimbalzare in positivo anche le borse europee (Londra ...: banche in ripresa, da Intesa e Unicredit e Monte Paschi Dopo la chiusura al ribasso di martedì 8 agosto , al - 2,12%, l'indice ditorna a salire oggi, mercoledì 9 agosto, ...Il panic selling sul listino di Milano è terminato, l'indice guida disale dell'1,8% sostenuto dal rimbalzo delle banche. Il settore in un'ora di scambi ha recuperato circa 3 miliardi di capitalizzazione con Finecobank che guadagna il 4,7%, Mps il 3,6%, ...

A Piazza Affari le banche tentano il recupero dopo il martedì nero Il Sole 24 ORE

Piazza Affari parte di rincorsa con il Ftse Mib in rialzo dell'1,26%. Finecobank in avvio guadagna il 5%, Mp il 4,3%, Unicredit quasi il 3% e Intesa Sanpaolo il 2%. Spinte dalla rincorsa… Leggi ...Il ministro chiarisce il perimetro di applicazione della tassa sugli extra profitti delle banche e Piazza Affari riparte: sugli scudi proprio i titoli finanziari dopo le sofferenze di ieri ...