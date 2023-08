Piazza Affari recupera dopo il crollo seguito alla norma sugli extraprofitti. Ieri sera la decisione di un tetto alla tassa

(Di mercoledì 9 agosto 2023) su Tg. La7.it -ildi(persi oltre 9 miliardi di euro), apertura positiva per la borsa di Milano che ha guadagnato l'1,53% , facendo rimbalzare in positivo anche ...

Dopo il crollo di ieri (persi oltre 9 miliardi di euro), apertura positiva per la borsa di Milano che ha guadagnato l'1,53%, facendo rimbalzare in positivo anche le borse europee (Londra apre in ... Dopo il tonfo di martedì 8 agosto le banche italiane rimbalzano in Borsa e ritorna a crescere: Milano in apertura cresce dell'1,33% e il comparto bancario, che ha bruciato 9 miliardi di euro nella giornata di martedì, guida la ripresa. Intesa segna un +2,9%, ...

L'andamento della Borsa italiana ha mostrato un significativo rimbalzo nella giornata odierna, con Piazza Affari inizialmente in rincorsa grazie al Ftse Mib, che segna un rialzo dell'1,26 per cento. Mercato riflette sul 'tetto' della tassa sulle banche e riparte in positivo. Ieri Milano aveva perso oltre 9 miliardi ...