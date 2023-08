Piazza Affari | Milano rimbalza | digerita la tassa sugli extraprofitti delle banche

(Di mercoledì 9 agosto 2023) Leggi Anche, le reazioni dopo il provvedimento del governo - Borsa, bruciati quasi 9 miliardi Leggi Anche Decreto Omnibus, ok del Cdm: +20%licenze taxi e stop al ...

: banche in ripresa, da Intesa e Unicredit e Monte Paschi Dopo la chiusura al ribasso di martedì 8 agosto , al - 2,12%, l'indice ditorna a salire oggi, mercoledì 9 agosto, ...Leggi Anche Extraprofitti delle banche, le reazioni dopo il provvedimento del governo - Borsa, bruciati quasi 9 miliardi Leggi Anche Decreto Omnibus, ok del Cdm: +20% delle licenze taxi e stop al ...Altra grande tribute band sabato 19 agosto inTiziano Chierotti, il primo tributo italiano a ... La settimana si chiuderà domenica 20 agostocon "Arma di Taggia in fiera " Un Mare di" ...

Borsa oggi, banche in ripresa dopo il crollo di ieri. Piazza Affari in rialzo dopo il tetto alla tassa sugli extraprofitti ilmessaggero.it

(ANSA) - MILANO, 09 AGO - Il panic selling sul listino di Milano è terminato, l'indice guida di PIazza Affari sale dell'1,8% sostenuto dal ...Il Ftse Mib in rialzo dell'1,26%. Finecobank in avvio guadagna il 5%, Mp il 4,3%, Unicredit quasi il 3% e Intesa Sanpaolo il 2 per cento. Un ...