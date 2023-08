Piantedosi farà il bagno Migranti | Saviano attacca ancora il governo

(Di mercoledì 9 agosto 2023) "In questo giorni di vacanza ci si tuffa allegri nel mare dove si muore ogni giorno", dice lo scrittore in un video sui social. Poi l'attacco ae la difesa delle Ong

Sulla ipotesi di espellere i migranti irregolariha chiarito: 'Non lo dico io ma la ... Sicomunque una analisi molto articolata', le parole del ministro. Più agenti di polizia per ...Sulla ipotesi di espellere i migranti irregolariha chiarito: 'Non lo dico io ma la ... Sicomunque una analisi molto articolata', le parole del ministro.Sulla ipotesi di espellere i migranti irregolariha chiarito: "Non lo dico io ma la ... Sicomunque una analisi molto articolata", le parole del ministro.