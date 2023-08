Il giovanissimo è stato aggredito con una ferocia inaudita anche quando era a terra. I carabinieri lavorano senza sosta per ricostruire l'accadutoLa vittima, infatti, oltre ad essere sottorisulterebbe ancora sotto sedazione a causa delle ... dai fotogrammi, possano emergere elementi utili per individuare l'autore del. Per ora, ...È stata rinvenuta in lacrime e sottonelle vicinanze di una spiaggia di Rivazzurra, frazione di Rimini situata tra le località di Bellariva e Miramare: vittima di une di una violenza sessuale , una ventunenne di ...

Pestaggio choc a Città della Pieve, il 16enne operato alla testa LA NAZIONE

Il giovanissimo è stato aggredito con una ferocia inaudita anche quando era a terra. I carabinieri lavorano senza sosta per ricostruire l’accaduto ...Minacce di morte, bambini e donne terrorizzate, un anziano trascinato fuori dall'ex hotel Astor di peso e un ragazzo ecuadoregno che per sfuggire al pestaggio cerca la fuga dalla finestra, lasciandosi ...