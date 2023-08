Personale ATA | più di 40mila contratti a termine | 48% dei posti al Nord Ma record titolari in Campania | segue Lombardia Tutti i dati

(Di mercoledì 9 agosto 2023) Nel 2023 idei pensionamenti sono stati 9.416 (dato di aprile) e le assunzioni che si stanno svolgendo proprio in questi giorni contano 9.975autorizzati: un saldo quasi pari a cui aggiungere 938 future assunzioni per i DSGA. Qual è il panorama deiATA in Italia? Ne abbiamo fatto una disamina a partire daiforniti dal Ministero riguardanti l'anno 2021/22. L'articolo .

La complessità delle scuole italiane è evidente non solo nell'ambito educativo, ma anche nella gestione interna e nelle segreterie. In questo contesto, il personale ATA si trova ad affrontare numerose sfide, tra cui la questione dell'organico, la distribuzione dei fondi e le esigenze di assistenza agli studenti con disabilità. Sono partite le procedure di immissione in ruolo del personale ATA nell'anno scolastico 2023 - 24. Gli aspiranti al ruolo presenti nelle graduatorie ATA aggiornate e collocati in posizione utile possono presentare domanda su Polis Istanze online. Flc Cgil Sicilia, solo il 36% dei posti disponibili destinati alle immissioni in ruolo "Sono 675 i lavoratori del personale ATA immessi in ruolo in Sicilia a fronte di 1.862 posti disponibili."

Da anni gridiamo a gran voce che con i soli concorsi non si riuscirà mai ad eliminare il precariato. Personale Ata carente Lo stesso dicasi per il personale Ata, indispensabile per il funzionamento delle scuole.