Perdonanza dell’Aquila | come nel 1983 la Municipalità rivitalizzò il primo giubileo | istituito da Celestino V nel 1294

" La terza relazione 'La'era moderna. Dal 1983 al 2023, quarant'anni di storia civile ed ecclesiale', sarà tenuta da Don Daniele Pinton, Direttore ISSR Fides et Ratio di L'e la ...L'- È previsto per il 10 agosto alle 10,30 il lancio delle vendite dei biglietti per gli eventi della 729esimaCelestiniana. Le venue sono: La Scalinata di San Bernardino e il Teatro del Perdono di Collemaggio (come da calendario). Costo dei biglietti: - "L'accensione" e "Un canto per ...L'. Partirà il 16 agosto, dall'eremo di Sant'Onofrio, luogo in ... fratellanza e riconciliazione, che caratterizza la... Raffaele Daniele, e del Presidente'Associazione Comitato ...

Perdonanza dell’Aquila: come nel 1983 la Municipalità rivitalizzò il ... politicamentecorretto.com