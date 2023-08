Perché il tuo capo preferisce chi gli somiglia

Leggi su gqitalia

(Di mercoledì 9 agosto 2023) «Chi sisi piglia» recita la saggezza popolare. E si sa, ciò che finisce nei modi di dire traduce spesso un pezzo di realtà. Bias di similarità è invece l’etichetta che gli studi su come interpretiamo la realtà darebbero a quella tendenza che abbiamo nel legarci, frequentare, scegliere coloro in cui scorgiamo dei pezzetti di noi. Un meccanismo il più delle volte inconsapevole, spesso irrazionale, talvolta illogico, ma dalla potenza enorme e dalle conseguenze notevoli quando si tratta, ad esempio, del nostro percorso professionale. Già, ad esempio non è raro che un collega che sulla carta non è più efficace di noi diventi un nostro superiore; oppure che al lavoro ci siano preferenze inspiegabili e scelte di dubbia qualità per posizioni lavorative molto allettanti. Insomma,lui/lei e non io? Una delle possibili risposte sta proprio lì, in ...