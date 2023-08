Per un regime carcerario un po’ diverso

Leggi su ildenaro

(Di mercoledì 9 agosto 2023) di Franco Fronzoni La privazione totale della libertà per chi commette reati è una condanna che anche i più civili intendimenti debbono accettare per rendere regolari, i regolati comportamenti individuali ed il convivere civile.Tuttavia, la dignità dell’essere umano va sempre rispettata e difesa, anche quella del recluso, anche quando egli stesso dimostrasse di non possederne alcuna e, quando l’avesse con le sue stesse azioni oltraggiata. Ildeve essere il più umano possibile, nella considerazione che, già di per sé, la privazione della libertà possa costituire la giusta punizione; immedesimiamoci nello stato di inedia del recluso che deve accettare la restrizione con l’impossibilità di poter fare qualcosa, seppur minima, per alleviare la mostruosità di un tempo che scorre senza far niente, salvo ……. girarsi i pollici fra le ...