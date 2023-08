Per Saipem contratto in Libia da un miliardo di dollari

(Di mercoledì 9 agosto 2023)si è aggiudicata unda Mellitah oil & gas Libyan Branch, un consorzio costituito da National oil corporation of Libya ed Eni North Africa, per lo sviluppo del Bouri gas utilisation ...

La Borsa di Milano (+1,3%) chiude la seduta in rialzo e indossa la maglia rosa in Europa, dopo lo scivolata della vigilia. Piazza Affari è stata sostenuta dalle banche, dopo il chiarimento del Mef cir ...Saipem si è aggiudicata un contratto da Mellitah oil & gas Libyan Branch, un consorzio costituito da National oil corporation of Libya ed Eni North Africa, per lo sviluppo del Bouri gas utilisation pr ...