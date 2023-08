Per l’uscita dell’iPhone 15 si converge oramai su un’unica data

Leggi su optimagazine

(Di mercoledì 9 agosto 2023) Ladi uscita degli iPhone 15 continua ad essere al centro delle discussioni dei fan Apple e non solo. Purtroppo l’ufficialità dell’appuntamento continua a mancare, visto che Apple non si è ancora decisa a rendere note le sue intenzioni. Già da tempo gli occhi sono puntati su due date di lancio di metà settembre, esattamente il 12 o il 13 del prossimo mese. Eppure, nelle ultime ore, l’esperto Mark Gurman di Bloomberg ha chiarito che i segnali convergono tutti su solo una delle due giornate, ossia quella di martedì 12 settembre. Proprio Gurman, in passato, ha dimostrato di essere un informatore affidabile su tutto quanto riguarda il mondo Apple. L’ipotesi delladi uscita degli iPhone 15 non è di certo meno credibile. D’altronde, Apple ha spesso presentato i suoi nuovi device nelle giornate di martedì, fatta la recente eccezione per gli ...