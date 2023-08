Pep Guardiola | un conto in sospeso con quell' uomo? Spunta un video inspiegabile | Guarda

(Di mercoledì 9 agosto 2023) Pep: unche non ama perdere, e che soffre fisicamente quando succede. La stagione calcistica inglese è cominciata col Community Shield, che ha visto il Manchester City affrontare l'Arsenal: gli Sky Blues hanno perso la coppa ai rigori, dopo essere stati raggiunti clamorosamente all'11° minuto di recupero dei tempi regolamentari. E perdere così fa male, come ha dimostratonel dopo partita, polemizzando sul maxi-recupero: “Domani mattina (ieri mattina, ndr) alle nove siamo ancora qui a giocare". Stizzito, il 52enne tecnico catalano, quando ha ricordato a tutti che il suo City ha perso tre Community Shield di fila, ha risposto: "Sapete perché? Perché abbiamo vinto la Premier League". Intendendo dire che prima bisogna arrivare a giocarla questa partita.sale sul palco, ma la reazione è ...

In passato il suo nome è stato accostato anche al Manchester City, conche pare essere un suo grande estimatore... per molto tempo, lo ha avuto praticamente in pugno; nelle ultime ore però, come riportato da ' Fabrizio Romano ', proprio la figura dell'ex vice diavrebbe giocato un ruolo ...... che nella serie hanno recitato al fianco di vecchie glorie del calcio inglese come Thierry Henry e Gary Lineker e hanno condiviso il set persino con l'allenatore del Manchester City, ...

Dal Milan al Manchester City: colpo a sorpresa da 70 milioni MilanLive.it

Mercato ora per ora Pep Guardiola vuole Lucas Paqueta, centrocampista brasiliano del West Pep Guardiola vuole Lucas Paqueta, centrocampista brasiliano del West Ham ed ex Milan. Il prezzo del trequarti ...Pep Guardiola vuole completare la propria rosa con un altro innesto di qualità e di livello. Nel mirino dei campioni d'Europa l'ex milanista.